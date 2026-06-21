Дмитрий Медведев подчеркнул, что среди членов «Единой России» немало врачей и представителей других медицинских специальностей. Фото: "ВКонтакте".

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил врачей с Днем медицинского работника, который отмечается 21 июня. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ подчеркнул, что эта профессия требует максимальной самоотдачи и высокой компетентности.

«Профессия врача – одна из самых сложных и благородных. Она требует не только глубоких знаний и компетентности, но и особых человеческих качеств: милосердия, выдержки, самоотдачи. Готовности в любую минуту оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. День и ночь в самых сложных и критических ситуациях вы берёте на себя колоссальную ответственность. За помощью каждому пациенту – ваш добросовестный труд и верность избранному делу», - написал Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что сегодняшний праздник является еще одним поводом поблагодарить за работу всех врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров, работников скорой помощи, поликлиник, больниц, федеральных центров, сельских фельдшерско-акушерских пунктов.

Дмитрий Медведев напомнил, что среди членов «Единой России» немало врачей и представителей других медицинских специальностей.

«Партия «Единая Россия» гордится тем, что около 6% партийцев – более 170 тысяч человек – связаны со здравоохранением. Важно, что они вносят свой важный вклад в формирование партийной повестки, в решение задач развития здравоохранения, заботу о детях и семьях, о старшем поколении, о наших бойцах и об их близких», - рассказал председатель партии.

Особую благодарность Дмитрий Медведев выразил медицинским работникам, отправившимся в зону специальной военной операции, и сотрудникам госпиталей, помогающим раненым бойцам.

«Особые слова признательности – медицинским работникам, которые трудятся в зоне специальной военной операции. В тяжелейших боевых условиях, нередко рискуя собственной жизнью, они оказывают помощь раненым бойцам на передовой и в полевых госпиталях. А в тылу – в военных и гражданских медицинских учреждениях – помогают защитникам нашей Родины проходить лечение, реабилитацию, возвращаться к полноценной жизни. Это огромный труд, который требует настоящего мужества, а также душевной щедрости, отзывчивости, сердечности», - отметил председатель «Единой России».

С Днем медицинского работника врачей также поздравил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что труд медиков имеет большое государственное и общенациональное значение.

«Все вы объединены высокой целью – служить людям, сберегать здоровье нации, и выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями – кропотливый повседневный труд и, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов», - отметил глава государства.