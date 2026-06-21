В Находке перевернулась скорая помощь с новорожденным внутри. Фото: Госавтоинспекция ОМВД России по городу Находке

В городе Находка Приморского края выясняют обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи. Toyota протаранила карету скорой, та перевернулась. В момент аварии внутри спецтранспорта находился новорожденный ребенок, сообщили в региональной прокуратуре

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июня. В Госавтоинспекции ОМВД России Находке сообщили, что к ним поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии на 141-м километре автодороги «Артем — Находка — порт Восточный». На место происшествия оперативно прибыли экипажи дорожно-патрульной службы и дополнительные бригады медиков.

По предварительной информации, водитель Toyota Wish на регулируемом перекрестке столкнулся со скорой помощью, которая ехала с включенными маячками и сиреной. От удара машина перевернулась.

«В момент ДТП в карете скорой помощи находился новорожденный, ему оказывается необходимая помощь», — сообщили в ведомстве.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства, назначены экспертизы. Ситуация находится под контролем прокуратуры.