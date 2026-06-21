Россиян предупредили о новой схеме мошенничества для кражи личных данных

Депутат Панеш: мошенники используют тему контрактной службы для кражи данных Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

В России зафиксирована новая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники начали обзванивать граждан с ложными предложениями о службе по контракту, чтобы получить доступ к их банковским приложениям и порталу «Госуслуги». Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.

Звонок мошенников начинается с фразы о заинтересованности службой по контракту. После этого лжеоператор начинает уточнять личные данные собеседника. Под предлогом «подтверждения личности» жертву просят назвать код из SMS-сообщения. Получив код, злоумышленник заходит в личный кабинет на «Госуслугах» или в онлайн-банк, оформляет кредиты и выводит деньги.

«Любой звонок по теме контракта, поступающий без вашего запроса, — это мошенничество. Никакая официальная структура не ведет набор через звонки с требованием кодов из СМС», — подчеркнул парламентарий.

Панеш отметил, что это лишь новая вариация старого обмана, напомнив, что государственные ведомства никогда не запрашивают пароли из СМС по телефону. При поступлении подобного звонка депутат призвал немедленно положить трубку. После этого рекомендуется самостоятельно зайти в официальные приложения банков или мобильного оператора, чтобы убедиться в безопасности счетов.

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