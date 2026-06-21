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НовостиПолитика21 июня 2026 9:18

Ушаков: Запад ошибается в своих расчетах насчет поражения России

Ушаков заявил, что Запад неверно оценивает ситуацию в геополитике, ожидая поражения РФ
Арина СЕРОВА
Ушаков заявил, что Запад неверно оценивают ситуацию в геополитике, ожидая поражения РФ. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ушаков заявил, что Запад неверно оценивают ситуацию в геополитике, ожидая поражения РФ. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Западные страны неверно оценивают ситуацию в геополитике, рассчитывая нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков для ИС "Вести".

По его словам, подобные ожидания не учитывают реальное положение дел и способность России отстаивать свои интересы. Ушаков отметил, что давление извне, включая политические и экономические меры, не приводит к тем результатам.

Россия продолжит активно противостоять своим врагам, исходя из собственных национальных интересов, подчеркнул помощник президента.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о формировании на Западе общеевропейской группы нападения на нашу страну.