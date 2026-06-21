Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире21 июня 2026 9:25

МИД Ирана заявил, что переговоры с США в Швейцарии займут один день

Посредниками в переговорах США и Ирана выступят Пакистан и Катар
Марк СОКОЛОВ
МИД Ирана заявил, что переговоры с США в Швейцарии займут один день

МИД Ирана заявил, что переговоры с США в Швейцарии займут один день

Фото: REUTERS.

Переговоры Ирана и США в Швейцарии займут один день. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью агентству IRNA.

По его словам, иранская делегация проведет в воскресенье, 21 июня, два раунда встреч. Сначала пройдут двусторонние переговоры с представителями стран-посредников.

«Утром будут двусторонние встречи с пакистанской и катарской делегациями, которые выступают посредниками в этом процессе», — сказал Багаи.

Позднее днем должна состояться четырехсторонняя встреча. В ней примут участие делегации Ирана и США, а также представители Катара и Пакистана.

Ранее KP.RU писал, что меморандум США и Ирана включает 14 пунктов. Среди них прекращение боевых действий, отказ от угроз силой, дальнейшие переговоры по окончательному соглашению, а также вопросы санкций, Ормузского пролива и иранской ядерной программы. По документу стороны должны согласовать финальные договоренности в течение двух месяцев с возможностью продления срока.