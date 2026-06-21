Лавров: Запад по-прежнему отрицает свою роль в украинском конфликте Фото: REUTERS.

Западные страны до сих пор не считают себя стороной украинского конфликта, несмотря на продолжение поддержки киевского режима. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что кризис был спровоцирован действиями зарубежных партнеров Киева.

«Они по-прежнему исходят из того, что: мы поддерживаем Украину, но мы не страна войны. На самом деле все то, что сейчас происходит на Украине, – это война, развязанная Западом руками киевского режима», — подчеркнул дипломат в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Кроме того, по словам министра, европейские лидеры сейчас активно пытаются склонить президента США Дональда Трампа к своей позиции. Лавров отметил, что американский лидер — человек самостоятельный, однако европейцы добиваются того, чтобы США отошли от линии на достижение справедливого урегулирования.

«Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе... И, естественно, для Зеленского, для его вооруженных сил», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что Европа пытается сдержать процесс установления мира на Украине. Министр также отметил слова Трампа о вмешательстве европейских стран в украинский кризис.