В Албании не стихает «революция фламинго»: тысячи граждан протестуют против курорта зятя Трампа

NYT: в Албании не стихают протесты из-за строительства курорта Кушнера Фото: REUTERS.

В Албании не стихают протесты против строительства курорта Кушнера, получившие название «революция фламинго». Тысячи граждан выступают против строительства элитного курорта стоимостью свыше 4 млрд долларов на юге страны. Об этом пишет The New York Times.

Проект финансируется Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, и инвесторами из стран Персидского залива. Курорт планируют возвести в уникальной экологической зоне. Она включает остров Сазани в Адриатическом море и побережье у деревни Звернец. В этом регионе обитают средиземноморский тюлень-монах и более 200 видов птиц, включая фламинго и далматинских пеликанов.

О планах Кушнера стало известно в 2024 году, когда связанная с его фондом компания получила статус «стратегического инвестора». Дочь президента США Иванка Трамп назвала этот проект «кульминацией своего опыта в недвижимости».

Поводом для беспорядков послужило видео от 30 мая, на котором частная охрана жестко оттаскивает активиста, протестующего против установки забора с колючей проволокой на пляже. Несмотря на то, что власти аннулировали лицензии охранных фирм, уволили начальника местной полиции и приказали демонтировать забор, волна недовольства докатилась до столицы. Каждую ночь демонстранты разворачивают баннер «Албания не продается».

Как писал сайт KP.RU, акции уже переместились к офису премьер-министра Эди Рамы в Тиране. Активисты намеревались поджечь это здание.