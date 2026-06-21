Обезвредивший нападавшего в ТЦ в Краснодаре получит премию Тиграна Кеосаяна

Александр Воевода с женой и сыном. Фото: личный архив

Житель Краснодара Александр Воевода, который проявил мужество и нейтрализовал вооруженного преступника в местном торговом центре, будет удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Четырнадцатую премию имени Тиграна получит Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего урода, который напал на людей в ТЦ в Краснодаре», — написала Симоньян.

Напомним, вооруженный мачете 19-летний парень напал на посетителей торгового комплекса. В результате нападения несколько человек получили ранения, одна женщина погибла.

Александр Воевода находился в ТЦ вместе со своей семьей. Увидев опасность, мужчина мгновенно сориентировался и бросился на злоумышленника. Он сумел связать нападавшего собственным ремнем и удерживал его до передачи сотрудникам полиции. Во время борьбы он сам получил ранения.

Заступившийся за людей в ТЦ Александр Воевода — кадровый военнослужащий, регулярно участвующий в командировках в зону СВО. Он уже имеет высокие государственные награды — орден Мужества и медаль «За боевые отличия», а в торговом центре оказался, находясь в очередном отпуске.

Премия имени Тиграна Кеосаяна традиционно вручается гражданам, совершившим самоотверженные и героические поступки в гражданской жизни.