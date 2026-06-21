МИД Великобритании призвал Стармера подать в отставку Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время личной беседы с премьер-министром Киром Стармером рекомендовал ему покинуть свой пост. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на собственные источники.

По данным журналистов, этот разговор состоялся в эти выходные. Купер призывает Стармера к сложению полномочий уже во второй раз. Впервые аналогичное требование прозвучало после сокрушительного поражения правящей Лейбористской партии на местных выборах в мае этого года.

Журналисты обратили внимание, что давление на премьера внутри кабинета министров растет. Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд также посоветовала Стармеру уйти.

Как писала ранее The Telegraph, Стармер уже осознает, что «игра окончена». Число депутатов, требующих его ухода, уже превысило 100 человек. В Лейбористской партии сообщили, что сейчас премьера поддерживают лишь семья и близкие друзья, а официальное заявление об отставке может прозвучать уже в понедельник.