МВД напомнило, что в паспорте должны быть отметки о регистрации и призыве. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В МВД напомнили, что во внутрироссийском паспорте обязательно должны быть отметки о регистрации и воинской обязанности. С соответствующим заявлением выступили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.

В министерстве уточнили, что существуют обязательные и необязательные отметки в паспорте. И к первым относятся именно данные о регистрации гражданина и призыве.

«Обязательными являются о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства и об отношении к воинской обязанности», — сообщили в МВД.

В то же время, часть отметок можно внести по желанию гражданина. Среди них — данные о группе крови и резус-факторе, которые ставят учреждения здравоохранения.

Также по желанию в паспорте могут появиться сведения о регистрации и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и загранпаспортах. Кроме того, можно указать номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.

Ранее в МФЦ напоминали, что с 2026 года граждане могут добровольно поставить в паспорт отметку с идентификатором записи в Едином федеральном информационном регистре. Такая отметка не является обязательной и вносится только по желанию владельца документа. При этом основные сведения в паспорте по-прежнему разделяются на обязательные и дополнительные.