Сальдо: Двое погибли и девять пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области Фото: REUTERS.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о пострадавших и погибших от рук украинских нацистов мирных людях. По данным Сальдо, после очередной волны ударов беспилотниками по региону, погибшими числятся два человека, а пострадавшими - девять.

«За прошедшие 24 часа вследствие террористических атак киевского режима погибли два мирных жителя Херсонской области, девять человек получили ранения», - заявил Сальдо.

Напомним, что в последние месяцы киевский режим, не имея возможности остановить продвижение ВС РФ, начал чаще выбирать целями для ударов БПЛА гражданские автомобили, автобусы и автозаправки.

Ранее KP.RU сообщил, что всего с начала спецоперации более 7 тыс. гражданских погибли и более 17,5 тыс. ранены в результате агрессии ВСУ (по данным на 2025 год). Беспилотники остаются основным оружием Киева против мирного населения.