В Каспийском море поврежден подводный нефтепровод «Азнефти», замечена утечка

Утечку топлива на «Азнефти» зафиксировали еще 19 июня 2026 года. Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press

В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружили утечку нефти из-за повреждения подводного трубопровода производственного объединения «Азнефть». Об этом рассказали в Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

По данным компании, сообщение о следах загрязнения поступило в профильные подразделения «Азнефти» еще 19 июня. После этого специалисты начали обследование акватории. Для проверки района использовали суда и вертолет. В ходе осмотра было найдено нефтяное пятно, однако сразу установить точное место утечки не удалось.

Позже выяснилось, что источником загрязнения стал один из подводных нефтепроводов «Азнефти». В SOCAR уточнили, что перекачку нефти по этому участку сразу прекратили. Для устранения последствий аварии был создан оперативный штаб.

В компании заявили, что на трубопроводе нашли механические повреждения. По предварительной версии, они могли появиться после контакта с якорем.

«Транспортировка нефти по нему была немедленно остановлена», - подчеркнули в SOCAR.

Сейчас на участке идут ремонтные работы. Эксплуатацию поврежденной линии приостановили до их полного завершения.

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