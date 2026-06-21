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НовостиВ мире21 июня 2026 13:55

В Каспийском море поврежден подводный нефтепровод «Азнефти», замечена утечка

Утечку топлива на «Азнефти» зафиксировали еще 19 июня 2026 года
Арина СЕРОВА
Утечку топлива на «Азнефти» зафиксировали еще 19 июня 2026 года. Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press

Утечку топлива на «Азнефти» зафиксировали еще 19 июня 2026 года. Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press

В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружили утечку нефти из-за повреждения подводного трубопровода производственного объединения «Азнефть». Об этом рассказали в Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

По данным компании, сообщение о следах загрязнения поступило в профильные подразделения «Азнефти» еще 19 июня. После этого специалисты начали обследование акватории. Для проверки района использовали суда и вертолет. В ходе осмотра было найдено нефтяное пятно, однако сразу установить точное место утечки не удалось.

Позже выяснилось, что источником загрязнения стал один из подводных нефтепроводов «Азнефти». В SOCAR уточнили, что перекачку нефти по этому участку сразу прекратили. Для устранения последствий аварии был создан оперативный штаб.

В компании заявили, что на трубопроводе нашли механические повреждения. По предварительной версии, они могли появиться после контакта с якорем.

«Транспортировка нефти по нему была немедленно остановлена», - подчеркнули в SOCAR.

Сейчас на участке идут ремонтные работы. Эксплуатацию поврежденной линии приостановили до их полного завершения.

KP.RU прежде сообщал, что на днях ФСБ задержала в Тюмени россиянина, который планировал подорвать объект нефтепроводной компании. Преступление он собирался совершить по указу украинских спецслужб. Мужчина находится под арестом.