Молдавский политик Драгош Галбур обвинил президента Майю Санду в кумостве Фото: REUTERS.

Глава Молдавской национальной партии Драгош Галбур уличил президента Майю Санду в кумовстве. Он утверждает, что финансовое положение родственников её двоюродной сестры Татьяны Батин значительно улучшилось после того, как партия «Действие и солидарность» пришла к власти.

Согласно данным налоговой, поднятым Галбуром, в 2023 году Батин получила доход в размере около 549 тыс. леев (2,2 млн рублей), включающий заработную плату и различные выплаты.

«Мы видим, как система ПДС защищает родственников президентки Санду. До прихода партии к власти супруги Батины жили скромно, а сейчас их доходы выросли в восемь раз по сравнению с 2020 годом», - написал Галбур в соцсетях.

Галбур также указал на конфликт интересов у Константина Батина, супруга Татьяны Батин. В 2024 году Батин возглавил Expo-Business-Chisinau и одновременно руководил двумя коммерческими фирмами, получив от них 1,8 млн леев.

Общий доход семьи Батин в 2025 году составил более 3 млн леев (12,5 млн рублей). Также замечены подозрительные операции с недвижимостью.

Ранее KP.RU сообщил, что Санду готова превратить Молдавию в полигон для производства беспилотников для ВСУ, лишь бы угодить кураторам из Брюсселя.