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НовостиПолитика21 июня 2026 16:42

Володин: Закон о памяти жертв геноцида народа СССР нужен в каждом государстве

Володин отметил, что важно всегда помнить жертв Великой Отечественной войны
Арина СЕРОВА
Володин отметил, что важно всегда помнить жертв Великой Отечественной войны

Володин отметил, что важно всегда помнить жертв Великой Отечественной войны

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Все государства-участники Великой Отечественной войны должны разработать и утвердить законы об увековечивании памяти жертв геноцида народа Советского Союза. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и Российской Федерации.

Володин напомнил, что в войне участвовал многонациональный народ, и потому важно укрепить в этих странах уважение к жертвам трагических событий.

«Наша с вами задача, чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но, как мы с вами видим, не все государства сегодня суверенные, защищают свою память», - подчеркнул глава Госдумы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби, 22 июня, намерен посетить Могилу Неизвестного солдата. Там он возложит венок к мемориалу.