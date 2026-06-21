Economist: ИИ от компании Anthropic взломала секретные архивы АНБ США Фото: REUTERS.

Искусственный интеллект Mythos, разработанный компанией Anthropic, сумел преодолеть защиту секретных систем Агентства национальной безопасности (АНБ) США, как сообщил журнал The Economist.

В ходе брифинга 11 июня зампредседателя спецкомитета по разведке США Марк Уорнер получил информацию от главы АНБ Джошуа Радда о том, что модель смогла взломать практически все защищённые ресурсы агентства за считанные часы.

Отметим, что в марте 2026 года Пентагон прекратил сотрудничество с Anthropic, присвоив ей статус "угрозы для поставок". Конфликт возник из-за использования ИИ-продукции компании в военных целях, так что американские военные понимали опасность этого проекта, но не попытались использовать его себе во благо.

Впрочем, руководство Anthropic отказалось предоставлять Пентагону такую возможность, потребовав сделать два исключения - не применять ИИ-модель для массовой слежки внутри страны и для создания смертоносных автономных систем вооружений (боевых роботов). Пентагон, вероятнее всего, именно для этого и хотел прикарманить Mythos.

Ранее KP.RU сообщил, что группировка NoName057(16) и хакер PalachPro провели операцию Broken Byte («Разбитый байт»), обеспечив России доступ к более чем 50 тыс. камер видеонаблюдения в Европе и на Украине.