В Ирландии выселяют украинских беженцев из отеля, где их разместили в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Власти ирландского города Корк приняли решение о выселении украинских беженцев из местной гостиницы Trabolgan Holiday Center. При этом местное население полностью это решение поддерживает, и даже угрожает единственному защитнику украинцев, как сообщает издание Irish Mirror.

Известно, что украинские беженцы обосновались в этой гостинице в 2022 году. Теперь им предписано освободить её в течение ближайших недель. Однако местный депутат Лиам Куэйд встал на их защиту, что вызвало недовольство горожан. В результате ему начали поступать угрозы, и его даже называют предателем.

«Эта враждебность не помешает мне выполнять свою работу. Напротив, она еще больше укрепляет мою решимость поддерживать жителей», - говорит Куэйд, не уточняя, каких именно жителей он поддерживает (явно не ирландцев).

Ранее KP.RU сообщил, что Ирландия в целом запустила масштабную программу по выселению украинских беженцев, которые с 2022 года жили за счет государства, не работали и, зачастую, оказывались в центре преступных скандалов.