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НовостиПолитика21 июня 2026 20:21

В ДНР за день пострадали семеро жителей, погиб один человек: что известно о последствиях ударов ВСУ

Житель ДНР погиб, еще семеро человек ранены в результате атак ВСУ
Алина КОЧНЕВА
Житель ДНР погиб, еще семеро человек ранены в результате атак ВСУ

Житель ДНР погиб, еще семеро человек ранены в результате атак ВСУ

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За день, 21 июня, в ДНР от атак ВСУ пострадали семь человек. Один житель республики погиб. Есть последствия на земле. Об этом уведомил глава ДНР Денис Пушилин на канале в "Макс".

Известно, что среди раненых двое детей. Погибший мужчина в момент удара находился в Шахтерске. Пострадали, помимо несовершеннолетних, двое мужчин и три женщины.

"Поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, три грузовых и один легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселковском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах", - проинформировал Денис Пушилин.

В тот же день ВСУ атаковали Керченский полуостров. Беспилотники в течение ночи били по этой территории. В результате атаки БПЛА на Керченский полуостров четыре человека погибли и двадцать восемь - пострадали.