Врач Станкевич: пищевое отравление может привести к неврологическим осложнениям Фото: Анна КОЛПАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кандидат медицинских наук Любовь Станкевич предостерегла: за обычным пищевым отравлением может скрываться очень серьезный недуг. Если признаки пищевого отравления сохраняются или самочувствие становится хуже, то сорбентов и обильного питья при рвоте, диарее и болях в животе может быть недостаточно.

В беседе с Lenta.ru врач пояснила, что временное улучшение самочувствия не должно успокаивать, поскольку аналогичные проявления характерны для целого ряда тяжелых инфекций. Это норовирус, ротавирус, а также бактерии — сальмонелла, шигелла, кампилобактер. Кроме того, токсикоинфекции могут быть вызваны стафилококком или кишечной палочкой.

Легкое расстройство пищеварения обычно проходит быстро и не вызывает значительного ухудшения общего состояния. А вот многократная рвота, частый жидкий стул, высокая температура, озноб, выраженная слабость, признаки обезвоживания, появление крови или слизи в кале, а также нарастающая боль в животе должны стать поводом для тревоги. Особенно, если симптомы не проходят более суток или быстро возвращаются после кажущегося улучшения.

Сорбенты лишь «гасят» симптомы без устранения причины, а драгоценное время уходит. В итоге можно заполучит массу побочек: для одних инфекций - это обезвоживание, для других — обернуться поражение почек и кишечника или даже неврологические осложнения.

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