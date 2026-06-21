Психолог Денисова-Мельникова: рукоделие защищает от проблем с сердцем Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова предупредила, что рукоделие спасает от проблем с сердечно-сосудистой системой. Использование рук — от создания вязаных изделий до художественной резьбы по дереву — является действенным способом предотвращения заболеваний.

По словам психолога, в условиях современной жизни постоянное воздействие хронического стресса наносит серьезный удар по здоровью сердца. Длительная тревога держит организм в состоянии перенапряжения, это проявляется учащенным сердцебиением, повышенным артериальным давлении и нарушением сна.

Со временем эти факторы приводят к износу сердечно-сосудистой системы. И именно рукоделие позволяет минимизировать негативное воздействие. Срабатывает как своеобразный «переключатель», позволяя мозгу отвлечься от переживаний.

Косвенным образом систематическое занятие ручным трудом способно уменьшить вероятность развития гипертонии и других недугов, обусловленных нервным истощением и высоким давлением.

В беседе с Абзацем психолог пояснила, что в процессе создания вещей руками мозг человека получает четкую и выполнимую задачу. Такая деятельность требует сосредоточенности, активизирует мелкую моторику и координацию движений.

Переключая внимание, человек возвращает чувство контроля над происходящим. В итоге, физический труд помогает стабилизировать эмоциональное состояние и привести мысли в порядок, снизить тревожность и психоэмоциональное напряжение.

А нормализация сна и улучшение душевного равновесия напрямую ведут к уменьшению нагрузки на сердце.