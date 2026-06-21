СК проверяет инцидент с затонувшим в Москве-реке катером

СК проводит проверку после того, как на Москве-реке затонул прогулочный катер. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четверых пассажиров удалось спасти из тонущего прогулочного катера, инцидент произошёл на Москва-реке. Об этом информирует пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

«В средствах массовой информации сообщается об инциденте с катером в районе микрорайона Старбеево города Химки, в результате которого четыре пассажира оказались в воде. По предварительным данным, погибших нет», - сказано в релизе.

При этом Telegram-канал Mash приводит рассказ очевидца, который утверждает, что катер якобы зацепило теплоходом, который проходил мимо. Также утверждается, что люди, находившиеся на катере, могли быть в нетрезвом состоянии.

Ранее следователи завели уголовное дело после того, как на Усть-Илимском водохранилище перевернулся и затонул катер. На борту находились судоводитель и один пассажир.

Также сообщалось, что у побережья турецкой провинции Анталья лодка с нелегальными мигрантами столкнулась на высокой скорости с катером береговой охраны, в результате чего погибли 14 человек.