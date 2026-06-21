Юрист Матюшенков: за одежду с запрещенными символами грозит штраф в 50 тысяч Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Одежда с запрещенной символикой может стать поводом для серьезного штрафа. Об этом предупредил первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

По словам эксперта, наказание за подобную одежду может стать административный арест или штраф до 50 тысяч рублей.

В беседе с Абзацем эксперт уточнил, что с юридической точки зрения одежда рассматривается как полноценный визуальный носитель информации. В связи с этим нанесенные на нее принты, надписи и даже цветовые сочетания могут стать основанием для привлечения к ответственности сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовного кодекса РФ.

Если изображения или текст на одежде трактуются как форма дискредитации Вооруженных сил РФ, такие действия квалифицируются по статье 20.3.3 КоАП РФ. Ношение таких вещей карается штрафом от 30 до 50 тысяч рублей. А при повторении данного нарушения речь может идти уже об уголовной ответственности.

Отдельный состав правонарушения образует демонстрация одежды с изображениями наркосодержащих растений. Это будет расценено как пропаганду наркотиков, наказывается по статье 6.13 КоАП - штраф до пяти тысяч рублей. Особое внимание правоохранительные органы уделяют случаям, связанным с атрибутикой запрещенных организаций и экстремистских течений. За такой внешний вид гражданин будет нести ответственность по всей строгости закона. Эксперт подчеркнул, что одежда с нацистской или иной экстремистской символикой подпадает под действие статьи 20.3 КоАП РФ. Демонстрация такой одежды грозит штрафом до 2 тысяч рублей и арестом на 15 суток.

А за изготовление такой одежды положен штраф для физлиц в 2500 рублей, а а для юридических - 100 тысяч рублей.