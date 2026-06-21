Минобороны представило уникальные документы о подвиге народного ополчения во времена Великой Отечественной войны

МО опубликовало посвященные народному ополчению файлы в День памяти и скорби Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России 22 июня празднуют День памяти и скорби. В эту дату граждане почитают погибших в годы Великой Отечественной войны. В 2026 году отмечают 85 лет с момента начала ВОВ. Минобороны России в связи с этим опубликовало посвященные народному ополчению файлы на канале в "Макс".

В МО напомнили о бессмертном подвиге советских жителей. Дивизиям Московского и Ленинградского народного ополчения удалось оказать поддержку частям регулярной армии. Гитлеровский план войны был сорван. Благодаря народному ополчению удалось сохранить Москву и Ленинград, отмечается в материале. Страна смогла дать отпор фашистам.

"Прежде чем дивизии были преобразованы или расформированы, им предстояло выдержать нечеловеческое напряжение первых месяцев войны. Именно в эти месяцы дивизии народного ополчения Ленинграда с честью выдержали все испытания и доблестно сражались при обороне Лужского рубежа, во время сражения у Пулковских высот и в ходе боев на подступах к Ленинграду", - напомнили в Минобороны.

В ночь на 22 июня в Москве на Площади Победителей стартовала Всероссийская акция "Свеча памяти". У Музея Победы зажглись 1418 свечей в память о тех, кто отдал жизнь за Отечество.