Минск не видит смысла втягиваться в конфликт с Украиной, в Минобороны объяснили причину

Министр обороны Белоруссии Хренин объяснил, почему Минск не даст втянуть себя в конфликт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Белоруссия ставит во главу угла своей военной стратегии безопасность граждан и не даст втянуть себя в конфликт. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, комментируя провокационные вбросы в информационном поле.

«Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова совсем», — сказал Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1».

При этом Минск удерживает на границе «определённые силы» в минимальном объёме для помощи пограничной службы, уточнил белорусский министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал очередной виток истерии, распространяемый киевским режимом о, дескать, «угрозе нападения со стороны белорусских границ». По словам Лукашенко, Украине не о чем беспокоиться в этом вопросе, и все подобные разговоры делаются ради политических очков.

Также Лукашенко прокомментировал стягивание Украиной войск к границе с Белоруссией.