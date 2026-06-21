Подросток сделал праздничный выстрел и ранил 11 человек на свадьбе в Турции: вот как это произошло

В Турции подросток сделал один выстрел на свадьбе и ранил 11 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Одиннадцать человек получили ранения во время свадьбы в Турции. Причиной стал один выстрел, который сделал 15-летний подросток. Речь идёт о традиционном праздничном выстреле в воздух, такая практика характерна для некоторых регионов Турции, информирует издание Milliyet.

«Подросток хотел произвести выстрел в воздух во время церемонии вывоза невесты, однако дробь после выстрела срикошетила от земли и ранила 11 человек», - сказано в публикации.

Всех раненых доставили в больницу, их осмотрели медики. Госпитализация понадобилась только двоим пострадавшим, их жизни ничего не угрожает.

Правоохранительные органы проводят проверку, подростка допросили, сообщает издание.

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