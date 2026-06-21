В Лондоне пояснили, кто сыграет ключевую роль в отставке Стармера: что будет влиять на решение премьера

Times заявила, что жена Стармера сыграет важную роль в решении о его отставке. Фото: Martyn Wheatley / i-Images/GLOBAL LOOK PRESS

Британский премьер Кир Стармер может уже 22 июня объявить о своей отставке. Важную роль в принятии решения сыграет жена политика Виктория Стармер. Премьер сейчас находится в контакте только с супругой и ближайшими соратниками, заявила газета The Times.

Отмечается, что выходные Кир Стармер провел в своей резиденции. Политик обдумывал способы удержаться на должности премьера, указывает газета. Он также рассматривал вариант ухода с поста.

"Сейчас его жена играет ключевую роль в том, что произойдет дальше. Когда в прошлом месяце казалось, что Стармер собирается уйти в отставку после череды отставок в правительстве, именно его супруга сыграла решающую роль", - пишет автор материала.

Между тем газета The Guardian заявила, что команда британского премьера уже начала передавать дела соратникам его преемника. Им является депутат Палаты общин парламента Энди Бернэм. По данным источников, всё свидетельствует о смене власти в Британии.