Кисло-Сладкий нашёлся в тайской больнице: что случилось с пропавшим казахстанским рэпером

Казахстанского рэпера нашли в больнице после того, как его странное поведение засняли камеры на пляже в Таиланде. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рэпер из Казахстана Дархан Жумабек, известный как Кисло-Сладкий, обнаружен в таиландской больнице после того, как появились сведения о его пропаже. Об этом информирует SHOT.

Сообщается, что 27-летний артист не выходил на связь несколько дней после того, как был замечен на пляже в Пхукете в неадекватном состоянии. В Таиланд рэпер приехал для съёмки клипов.

Сообщалось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали Кисло-Сладкого, когда он бесцельно ходил по улицам, стучался в двери чужих домов и совершал другие странные действия. После того, как его обнаружили в лечебном учреждении, близкие артиста сообщили, что жизнь Дархана Жумабека вне опасности.

При этом некоторые поклонники рэпера предположили, что эта история инсценирована для привлечения внимания к артисту.

Тем временем рэпер SIL-A из Магнитогорска Челябинской области вышел с громкими заявлениями спустя почти 10 лет молчания. Вот что он рассказал.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе разгорается громкий скандал вокруг реабилитационного центра «Свобода», с которым еще недавно сотрудничал рэпер Гуф. После смерти пациента и задержаний в клинике артист публично разорвал связи с проектом, не скрывая эмоций.