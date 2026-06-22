В Белом доме заявили, что иранская делегация остаётся в Швейцарии: США рассчитывают на продолжение контактов

Пресс-пул Вэнса ожидает продолжение переговоров США с Ираном этой ночью Фото: REUTERS.

Иранские дипломаты, по сведениям Вашингтона, еще остаются в Швейцарии после консультаций. США ожидают продолжение переговоров о мире. Так сообщили в пресс-пуле вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса.

В материале сказано, что Вашингтон рассчитывает на проведение второго раунда переговоров этой ночью. В воскресенье, 21 июня, стороны обсудили ситуацию с Ормузским проливом, ядерную сделку и прекращение огня в Ливане.

"Иранская делегация по-прежнему находится на месте переговоров, а делегация США рассчитывает продолжить работу всю ночь", - отмечается в сообщении.

Однако агентство Tasnim утверждает обратное. По его данным, иранские дипломаты не будут участвовать в дальнейших технических переговорах в Швейцарии. Тегеран выразил протест президенту США Дональду Трампу. Делегация не продолжит четырехсторонние переговоры, пишет агентство.