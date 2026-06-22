В ГД хотят сделать бесплатным проезд в городском транспорте для школьников круглый год

В ГД предложили сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для школьников круглый год. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Российские школьники должны ездит на общественном транспорте бесплатно круглый год, причём льгота должна действовать на всей территории страны. С таким предложением выступил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По мнению Миронова, государство должно поддерживать детей и молодёжь во время учёбы, предоставляя в том числе существенные льготы на проезд.

«Наше предложение очень простое. Для всех школьников круглый год бесплатный проезд в любом городском транспорте. Для студентов обязательно делать 50% скидку и на городской транспорт, и на пригородные поезда. И тоже круглогодично», - цитирует Миронова ТАСС.

Ранее предлагалось ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для учеников, которые учатся на отлично, а тем, кто учится без троек, предоставлять скидки на билеты в кино и театры.

Напомним, в 2025 году 49% опрошенных россиян поддержали идею отмены оплаты проезда для детей до 14 лет. Респонденты готовы даже взамен на повышение тарифов для взрослых.