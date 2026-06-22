Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире22 июня 2026 1:01

Наивысший уровень погодной опасности ввели на половине территории Франции: детям отменили занятия в школе

France 24: школьные занятия отменили из-за аномальной жары во Франции
Алина КОЧНЕВА
Школьные занятия отменили из-за аномальной жары во Франции

Школьные занятия отменили из-за аномальной жары во Франции

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На большей территории Франции объявили наивысший уровень погодной опасности. Он введен в 49 из 96 департаментов. В связи с этим ученикам отменили занятия в школах. Так проинформировал местный телеканал France 24.

Обучение также приостановят в колледжах. Ограничения коснулись, в том числе, проведения общенационального музыкального фестиваля Fete de la Musique. На мероприятии запретили продавать и употреблять алкоголь.

Аномальная жара установилась в Париже и трети регионов. В отдельных районах температура может прогреться до 42 градусов.

Волны 30-градусной жары накрывают и некоторые регионы России. Так, в Алтайском крае сохраняется аномальная погода. Столбики термометра показывают порядка 30 градусов тепла. Такая же погода ожидается в Калининградской области, Новосибирске, Красноярске и других субъектах.