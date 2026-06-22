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НовостиПолитика22 июня 2026 1:10

Несколько десятков БПЛА уничтожили на подлете к Москве: главное о ночной атаке на столицу

Собянин сообщил об отражении атаки 40 беспилотников, летевших на Москву
Алина КОЧНЕВА
Собянин сообщил об отражении атаки 33 беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил об отражении атаки 33 беспилотников, летевших на Москву

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские дроны вновь пытаются ударить по российской столице. На подлете к Москве, по данным на 04:10, ликвидировали уже 33 беспилотника. О повреждениях и пострадавших не сообщается. Оперативными данными делится мэр Москвы Сергей Собянин на канале в "Макс".

Последняя группа дронов перехвачена около 04:05. Силами ПВО ликвидировано еще шесть беспилотников. Массированная атака на столицу продолжается с 3 часов ночи. На фоне попыток ВСУ ударить по Москве закрыто несколько аэропортов. В том числе, недоступны для полетов Домодедово, Шереметьево и Жуковский

"Шесть беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - проинформировал Сергей Собянин о последней уничтоженной группе.

За прошлый день в Горловке ДНР от действий боевиков ВСУ пострадали три человека. Стало известно также о гибели мирной жительницы. Она скончалась в результате детонации суббоеприпаса ВФУ.