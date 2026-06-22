Германский политик Нимайер провёл параллель между действиями стран Запада и Третьего рейха. Фото: REUTERS.

Руководство западноевропейских стран копирует Третий рейх в стремлении уничтожить РФ. Такую параллель провёл глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Политик напомнил, что глава германского Минобороны Борис Писториус использует в отношении РФ те же формулировки, которые ранее использовал министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.

«Цель та же самая - уничтожение России. Как и в прошлый раз, им это не удастся», - сказал Нимайер РИА Новости.

Накануне стало известно, что в Литве назвали немецко-фашистских захватчиков освободителями. Такое определение содержится в учебном пособии для 10 класса местных школ. Также в учебнике рассказывается, что литовцы встречали солдат Третьего рейха с цветами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе многие призывают повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят очередное нападение на Россию.