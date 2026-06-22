Транспортировку ресурсов по нефтепроводу ПО "Азнефть" приостановили: следы загрязнения нашли в Каспийском море

В Каспийском море замечена утечка из нефтепровода "Азнефть" Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Каспийском море заметили следы загрязнения после повреждения подводного нефтепровода ПО "Азнефть". Пятно обнаружили в азербайджанской части акватории между островом Пираллахы и поселком Дюбенди. Такими сведениями поделились в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана.

По ее информации, данные о следах нефти поступили профильным службам 19 июня. Во время обследования акватории с использованием судов и вертолета выявлено нефтяное пятно. На начальном этапе при этом визуально определить активный источник утечки не удалось, отметили в компании.

В итоге причиной загрязнения назвали один из подводных нефтепроводов "Азнефти". Транспортировка по нему остановлена. Такое решение принято для устранения последствий ЧП. Власти страны уже создали оперативный штаб.

"На трубопроводе выявлены механические повреждения, предположительно возникшие в результате контакта с якорем", - говорится в сообщении Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Специалистами уже начаты необходимые ремонтные работы. Эксплуатация поврежденного участка приостановлена временно, подчеркивается в материале. Нефтепровод будет использоваться вновь после полного завершения ремонтных работ.

К концу мая в Туапсе собрали несколько десятков тысяч кубических метров загрязненного грунта и водонефтяной эмульсии. На пляжах города продолжаются работы по устранению последствий утечки нефтяной продукции. Для ликвидации аварии задействована общая группировка, насчитывающая 475 специалистов и 74 единицы техники. В том числе, к работе привлечены специалисты МЧС.

Подобные инциденты ранее фиксировали в Анапе. Жительница Рязани, по ее утверждению, не смогла отдохнуть из-за разлива нефти. Она планировала отправиться в отпуск в Анапу. Женщина смогла вернуть через суд 116 тысяч рублей после отмены путешествия. Она купила путевку в санаторий "Старинная Анапа" в ноябре 2024 года. В декабре из-за крушения танкеров в Керченском проливе произошел разлив, в Анапе в связи с этим ввели режим ЧС. В январе 2025 года жительница Рязани попросила санаторий вернуть деньги. Однако никаких шагов организация не предприняла, поэтому женщина пошла в суд.