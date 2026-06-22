МИД РФ: будущий генсек ООН должен исправить ошибки команды Гутерриша Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Генсек ООН Антониу Гутерриш 31 декабря 2026 года покинет пост. Срок его полномочий истекает. Выборы следующего генсека назначены также на конец 2026 года. Новый секретарь ООН должен исправить допущенные командой Антониу Гутерриша ошибки. Об этом уведомил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в диалоге с ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что новому генсеку следует начать с устранения засилья западных представителей в секретариате. Кирилл Логвинов сообщил, что предвзятость не дает чиновникам ООН эффективно посредничать при урегулировании конфликтов.

"Они не могут рассчитывать на доверие конфликтующих сторон, которое является главным ресурсом переговорщика. Надеемся, что сложившуюся ситуацию удастся хоть как-то выправить", - сказал Кирилл Логвинов.

Он уведомил, что представители западного меньшинства прилично "наводнили" секретариат. Дипломат назвал такое стечение обстоятельств проблемой. Ее признают и другие страны мирового большинства, заверил спикер.

"Первый заместитель генсекретаря - с британским паспортом, заместители по вопросам политики и по гуманитарным вопросам - британцы, по политическим вопросам - американка, по миротворчеству - французский гражданин", - привел примеры Кирилл Логвинов.

Дипломат счел ситуацию дисбалансной. По его словам, неравенство сказывается на решениях секретариата. К некоторым голосам он прислушивается, а какие-то - игнорирует.

"Наличие данной проблемы признается уже не только нами, но и многими другими странами мирового большинства", - констатировал дипломат.

Как отметил замминистра иностранных дел России Александр Алимов, Москва уже не рассчитывает на посредничество ООН в украинском конфликте. Структура не сможет отнестись к кризису непредвзято. Замглавы МИД уточнил, что особых оснований для переговоров "такого характера" нет. У ООН нет потенциала для предоставления услуг посредника в конфликте на Украине, заключил Александр Алимов.

Кирилл Логвинов считает, что представитель стран ЕС или НАТО не сможет эффективно работать на посту генсека ООН. Дипломат отметил, что на эту должность следует избрать другого специалиста. По его мнению, проевропейский кандидат будет опираться на принципы блоковой солидарности.