Гастроэнтеролог Белоусов: в день без вреда можно пить 3-5 чашек чая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кандидат медицинских наук и врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов поделился, какая суточная норма употребления чая будет безопасной для взрослого человека.

Если нет проблем со здоровьем, то оптимальным количеством считается от трех до пяти чашек в день, при этом превышение этой нормы, особенно при употреблении крепкого настоя, может привести к негативным последствиям.

Чтобы минимизировать потенциальный вред, врач посоветовал не делать заварку слишком концентрированной и не употреблять напиток в больших объемах. На практике это означает, что черный чай следует настаивать в течение трех–пяти минут, зеленый и улун — от одной до трех минут, а для белого чая достаточно выдержать его в кипятке не более минуты.

Важным показателем в этом вопросе считается химический состав напитка. В беседе с Lenta.ru врач указал, что черный и зеленый чай богаты кофеином и дубильными веществами (танинами), содержание которых может достигать 90 и 50 миллиграммов, соответственно. Более мягкими для организма вариантами гастроэнтеролог назвал белый чай, улун и травяные настои без кофеина, хотя и их прием рекомендуется контролировать.

Если человек страдает гастритом, особенно в фазе обострения, то следует полностью исключить или максимально ограничить крепкий чай. Так же ограничения требуются при гипертонии, бессоннице, повышенной тревожности и склонности к тахикардии. Чаепитие на голодный желудок тоже наносит вред.

Кстати, если во время еды предстоит принять лекарство, то запивать таблетки чаем и кофе не рекомендуется. Кофеин, содержащийся в кофе, может взаимодействовать с рядом лекарств. Танин, присутствующий в чае, способен влиять на абсорбцию препаратов и снижать их эффективность, пишет Life.ru.

Ранее, эксперт по чайным традициям Виктория Чернятина ответила, можно ли дважды заваривать чай. Если речь идет о пакетиках, то нет – первая вода вымывает весь настой. А вот с листовым чаем другая история.

- Там целые листья, они отдают вещества постепенно, порциями. Хороший крупнолистовой улун, пуэр или качественный зеленый чай можно заваривать по 3–5 раз, а некоторые сорта — и до 10, причем каждый раз вкус раскрывается по-новому, - заключила эксперт в беседе с aif.ru.