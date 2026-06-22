Кардиолог Вечтомов: сон с вентилятором ведет к пересыханию слизистых оболочек Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кардиолог и терапевт Сергей Вечтомов рассказал, кому категорически не стоит спать с включенным вентилятором.

Для здорового человека такой сон не представляет проблем, более того, непрерывное движение воздуха в комнате способствует снижению ощущения духоты, облегчает переносимость жары. Засыпать в таких условиях более комфортно.

В беседе с Lenta.ru врач отметил, что важно помнить, что опасность кроется не в самом устройстве, а в постоянном воздействии потока прохладного воздуха. Если вентилятор всю ночь дует прямо на спящего, это приводит к пересыханию слизистых оболочек носа и горла. В итоге защитные функции организма ослабевают, а вероятность респираторных заболеваний возрастает.

Особенно уязвимы к этому люди с аллергическим ринитом и хроническими патологиями носоглотки. Длительное локальное охлаждение также может стать причиной мышечных спазмов. После ночи в таких условиях так же можно столкнуться с чувством скованности в шее, плечах или пояснице. Кроме того, подобный режим сна способен спровоцировать обострение болевого синдрома у пациентов с хроническими заболеваниями суставов.

Ранее, сомнолог объяснил, что самая полезная поза для сна — на боку, затем на спине, а на животе спать не рекомендуется никому, причем положение тела влияет не только на дыхание и сердце, но и на вывод токсинов из мозга, пишет Life.ru.

Ночной сон может прерваться внезапно по ряду причин. Член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» врач-сомнолог Павел Кудинов отметил, что есть три основных причины, когда стоит обратиться к врачу. Это депрессивные расстройства, апноэ и тревожные расстройства.

- Если есть проблема с апноэ, то точно нужно идти к сомнологу, потому что апноэ может стать причиной инфарктов, инсультов, внезапной смерти во сне, - говорит врач в беседе с aif.ru.