Не менее 54 человек пострадали при взрыве на заводе в Катаре

В Катаре произошел взрыв на предприятии, погибли более 50 человек. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Не менее 54 человек пострадали при взрыве на предприятии по переработке газа в Катаре. Об этом информирует МВД этой страны. Также сообщается о пропавших без вести.

«Общее число пострадавших в результате аварии, произошедшей на одном из заводов в промышленном районе Рас-Лаффан, составляет 54 человека, в то же время поисково-спасательная группа Сил внутренней безопасности "Лехвия" совместно с гражданской обороной проводит операцию по поиску 18 пропавших без вести людей», - сказано в релизе ведомства.

Предположительно, причиной взрыва на газоперерабатывающем заводе стала ошибка эксплуатации.

Тем временем установлено, что причиной взрыва на заводе в Венгрии в мае стала производственная авария.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на цинковом заводе в Казахстане, при этом пострадали четыре человека.

Подробности о том, как в Турции произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Коджаэли, читайте здесь на KP.RU.