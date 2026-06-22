Правительство РФ отказалось от регулирования большинства нейросетей Фото: Shutterstock.

Правительство РФ подготовило обновленную редакцию законопроекта «О поддержке развития технологий ИИ», которая знаменует переход от жесткого надзора к стимулированию ИИ-отрасли. Об этом пишет «Российская газета».

Главное новшество документа — отказ от регулирования большинства небольших нейросетей. Государственный контроль будет сосредоточен исключительно на больших фундаментальных моделях (БФМ) с числом параметров более одного миллиарда.

«Концентрация на больших фундаментальных моделях позволяет вывести из-под избыточного регулирования малые решения», — отметила руководитель АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова.

По словам эксперта, четкие критерии позволят направить жесткие требования только на масштабные системы. Именно к таким БФМ будут применять статусы «национальных» или «суверенных» ИИ-платформ, предусматривающие сопутствующие ограничения.

Новые нормы будут внедряться поэтапно. Основные положения законопроекта вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект в ближайшие 10-15 лет изменит весь мир. Он призвал быть к этому готовыми, отметив, что есть предельно короткое время для реакции.