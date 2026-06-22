В Латвии не стали менять дорожные указатели с русскими и белорусскими названиями. На фото: столица Латвии Рига. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Латвии не смогли добиться от общественности признания необходимости заменить дорожные знаки, на которых указаны названия российских и белорусских населённых пунктов. Об этом информирует портал LSM.

«На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи "Москва", "Витебск "или другие названия российских или белорусских городов. Инициатива по их замене, представленная правительству, пока не принята», - сказано в публикации.

Сообщается, что предполагалось заменить дорожные знаки к сентябрю, однако соответствующее решение пока не принято.

Ранее сообщалось, что в Латвии школьникам запретили говорить по-русски друг с другом в школах, в том числе на переменах.

Тем временем экс-депутат Рижской думы Панкратов заявил о выдавливании русского языка в Латвии.

При этом в российской Госдуме указали на то, что запрет на русский язык в латвийских школах, включая общение на переменах, серьёзно затормозит развитие страны и отбросит её далеко назад.