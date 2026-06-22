За поддельную медсправку теперь можно получить до 8 лет тюрьмы Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

За поддельные медицинские справки теперь можно получить срок до 8 лет. В России вступили в силу законодательные поправки, которые вводят суровое уголовное наказание за фальсификацию медицинских документов. Чтобы пресечь данные нарушения в Уголовный кодекс внесли статью 235.2.

Согласно обновленным нормам, если в медицинском документе фиксируется отсутствие заболеваний, а человек заведомо признается здоровым, то наказанием станет лишение свободы на срок до четырех лет, а также штраф до одного миллиона рублей.

Если подделывается документ об инфекционном заболевании, то наказание суровее: до пяти лет тюремного заключения и штраф до полутора миллионов. На ужесточение санкции статьи повлияют следующие факторы: действия совершались с использованием служебного положения, организованной группой лиц по предварительному сговору или через интернет.

Как сообщает RuNews24.ru, в таком случае минимальный срок лишения свободы начинается с 6 лет, а сумма штрафа может возрастать до двух миллионов рублей.

Что касается максимального предела наказания по данной статье, то он ограничен 8 годами лишения свободы и штрафом до 3 миллионов рублей. Таким меры будут приниматься в том случае, если последствия привели к массовому заражению граждан.

Ранее сбыт фальшивых медицинских документов подпадал под общую статью о подделке, и фактические тюремные сроки назначались крайне редко — лишь в одном проценте случаев.