Юрист Пронина: за похороны питомца в лесу грозит штраф до 700 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Марина Пронина напомнила, какое наказание следует за захоронение домашнего питомца во дворе дома или лесном массиве.

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые правила, согласно которым хоронить умерших домашних животных на дачных участках, во дворах или в лесах запрещено. За нарушение этих норм предусмотрены административные штрафы.

В беседе с 360.ru эксперт пояснила, что с юридической точки зрения тела скончавшихся питомцев классифицируются как биологические отходы. А значит и утилизация должна осуществляться исключительно через профильные организации.

Самостоятельно устраивать кладбище недопустимо, это может привести к биологической катастрофе. Причина в том, что владельцы не способны оценить потенциальные риски, включая загрязнение почвы и попадание продуктов разложения в подземные воды.

Умершего питомца нужно передать в ветеринарную службу. Как правило, такие организации предлагают два варианта: общую или индивидуальную кремацию. При выборе второго варианта прах животного возвращают владельцу в специальной урне. Захоронить ее можно будет только на кладбище для животных или ином официально отведенном для этого месте.

Важно помнить, что нарушение ветеринарно-санитарных правил влечет за собой денежные взыскания. Для граждан размер штрафа составит от 4-5 тысяч рублей, а вот для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям — от 40 до 50 тысяч рублей, либо их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц – сумма штрафа достигает 700 тысяч рублей.

В соответствии с законом, трупы животных кремируют, обеззараживают или в исключительных случаях хоронят в специально отведенных местах. При этом размер животного на выбор типа захоронения не влияет, подчеркнула она: кремировать нужно любое животное, «начиная от хомяка и заканчивая коровой», сообщает Lenta.ru.

- В некоторых крупных городах, в том числе в Москве, существуют кладбища для домашних животных. Там за плату и с соблюдением всех санитарных норм можно захоронить урну с прахом после кремации. Это единственный легальный способ «похорон, - сказал RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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