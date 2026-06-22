МИД заявил об успехе тактики РФ в ООН по урегулированию иранского конфликта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тактика России в Организации Объединенных Наций (ООН), направленная против однобоких инициатив по иранскому конфликту, доказала свою эффективность. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Наша тактика, направленная на сохранение неконфронтационной атмосферы вокруг дипломатических усилий по сближению позиций Тегерана и Вашингтона, сработала», — отметил дипломат в интервью ТАСС, отметив, что Москва с самого начала выступала «против продвижения в ООН однобоких инициатив».

Логвинов заявил, что это подтверждает достигнутое американо-иранское соглашение. По его словам, совместно с Пекином российской стороне удалось защитить переговорный процесс в Персидском заливе от деструктивных решений Совбеза.

«Показательно, что сразу после блокирования нами и китайскими партнерами 7 апреля проекта резолюции СБ... были достигнуты договоренности о прекращении огня между Ираном и США», — подчеркнул он.

Ранее Axios сообщило, что Вашингтон остался удовлетворен ходом переговоров. Издание со ссылкой на источник отметило, что первый раунд переговоров создал условия для доверительных отношений между сторонами.