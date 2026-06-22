Туризм в Азию повлиял на инфляцию в России: что произошло

Росстат: Туризм в страны Азии замедлил инфляцию в России Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Снижение стоимости туров в Китай и страны Юго-Восточной Азии стало весомым фактором замедления инфляции в России. В апреле отдых по этим направлениям подешевел на 19%, а в мае падение цен продолжилось. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Как сообщается, такая динамика связана с изменением структуры расчетов статслужбы. В начале года Росстат включил в корзину инфляции ОАЭ, однако из-за проблем с авиасообщением на фоне ближневосточного конфликта турпоток туда упал на 20% до 488 тысяч поездок. В итоге в апреле ОАЭ заменили в расчетах азиатскими направлениями.

При этом спрос на Азию продолжает стремительно расти. В первом квартале число поездок в Китай выросло на 60% (до 604 тысяч), а во Вьетнам — в 11 раз (до 237 тысяч). Вопреки высокому спросу, цены снизились из-за перестройки логистики в обход хабов Персидского залива.

Вкупе с сезонным удешевлением плодоовощной продукции это замедлило месячную инфляцию. В апреле она составила всего 0,14%, в мае — 0,17%. Эксперты прогнозируют, что влияние Азии на официальную статистику цен в России продолжит усиливаться.

Ранее KP.RU подвел туристические итоги 2025 года и перечислил главные изменения в отрасли. Как выяснилось, в прошлом году 17,5 млн россиян побывали в отпуске за границей, что на 16% больше, чем год назад.