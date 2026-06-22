CSIS: Пентагон потратил на операцию против Ирана около 40 млрд долларов Фото: REUTERS.

Операция против Ирана обошлась Пентагону по меньшей мере в 40 млрд долларов. Такую оценку дали эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает CNN.

«Номинальная стоимость войны составляет около 40 миллиардов долларов, но общая цена гораздо выше», — отмечает телеканал.

По словам старшего советника CSIS Марка Кансиана, в эту сумму входят затраты на боеприпасы, потерянную технику и восстановление военных баз. При этом оценка не учитывает операционные расходы, которые уже были заложены в бюджет Министерства обороны США на 2026 финансовый год, превышающий 1 трлн долларов.

Кроме того, по данным CNN, Пентагон уже использовал до 20 млрд долларов из дополнительно запрошенного финансирования в размере 80 млрд долларов.

Ранее портал Iran War Cost Tracker подсчитал, что 108 дней вооруженного конфликта на Ближнем Востоке обошлись американским налогоплательщикам более чем в 146,3 млрд долларов.