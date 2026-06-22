Три человека погибли в результате стрельбы в школе на Филиппинах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, в городе Таклобан, расположенном в центральной части Филиппин, произошла стрельба в средней школе, в которой обучаются более 1,5 тысячи учеников. В результате нападения погибли трое учащихся, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщили представители полиции, передает Associated Press.

По данным правоохранительных органов, задержаны двое подозреваемых. Один из них является учеником Национальной средней школы Сан-Хосе, где и произошло нападение. Оба задержанных были вооружены пистолетами.

Следователи продолжают выяснять мотивы преступления. Учебное заведение находится под усиленной охраной. Для обеспечения безопасности полиция направила к школе дополнительные силы.

«Мы призываем общественность сохранять спокойствие, воздерживаться от распространения непроверенной информации и сотрудничать с властями, предоставляя любую информацию, которая может помочь в текущем расследовании», — сказано в заявлении национальной полиции.