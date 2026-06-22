США атаковали мощные торнадо: дома разрушены до основания, есть погибшие

Серия торнадо обрушилась на Средний Запад США, есть погибшие Фото: REUTERS.

Разрушительная волна торнадо и суперъячеистых гроз обрушилась вечером в воскресенье, 21 июня, на регион Среднего Запада США. Центр прогнозирования штормов зафиксировал почти три десятка сообщений о смерчах, передает CNN.

Натиск стихии произошел всего через четыре дня после предыдущей серии торнадо, унесшей человеческие жизни. Основной удар в этот раз пришелся на штаты Иллинойс и Индиана.

Серия торнадо обрушилась на Средний Запад США, есть погибшие

В Иллинойсе подтверждена гибель двух человек. По данным местного шерифа, жертвы находились в передвижных домах, которые были полностью уничтожены. Еще пять человек госпитализированы. В округе повреждено не менее 20 жилых домов, оборваны линии электропередач.

Несколько населенных пунктов в Индиане также получили серьезные повреждения, ряд домов разрушен до основания. Сообщений о пострадавших здесь пока не поступало, однако жителей призвали оставаться дома из-за темноты и обилия обломков.

Метеорологи объясняют резкое ухудшение погоды столкновением атмосферных фронтов. Дневная жара и критическая влажность превратили утренние грозы в опасные суперячейки, несущие крупный град и шквалистый ветер.

Сейчас штормовой фронт смещается на восток к долине Огайо. Из-за затяжных дождей в Центральных равнинах и долине Миссисипи объявлен предпоследний уровень опасности наводнений. В понедельник, 22 июня, непогода настигнет Аппалачи и Среднеатлантический регион, где сохраняется угроза разрушительных ветров и локальных торнадо.

Напомним, в мае этого года около 50 млн американцев оказались в зоне разрушительной непогоды. Тогда по меньшей мере 20 торнадо прошлись по территории США, разрушив несколько частных домов.