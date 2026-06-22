В России раскрыли причину атак киевского режима на Крым, Москву и другие регионы РФ Фото: REUTERS.

Украинские власти признают неспособность ВСУ противостоять России и переходят к террористическим методам для дестабилизации ситуации внутри страны. О причинах террористических атак на Москву и Крым сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Режим Зеленского, понимая, что на линии фронта (боевого соприкосновения — прим. ред.) ВСУ не способны противостоять российской армии, перешел к террористическим методам. Их цель — попытаться дестабилизировать ситуацию внутри России и пошатнуть доверие населения к власти», — рассказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Напомним, в ночь на 18 июня произошла массовая атака БПЛА на российские регионы, сбито более 500 дронов. В воскресенье ВСУ атаковали Керченский полуостров и паромную переправу, есть погибшие и раненые. СК РФ возбудил дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана помощь и поддержка.