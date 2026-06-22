В ВСУ признали потерю еще одного населенного пункта в зоне СВО Фото: REUTERS.

Пленный из 120-й бригады ВСУ Юрий Контробай заявил, что Красный Лиман потерян для ВСУ, а командование только усугубляет ситуацию. Об этом он рассказал в беседе с российскими силовиками. Видео допроса пленного ВСУшника опубликовало РИА Новости.

«Красный Лиман мы потеряли, и обратно уже никак не вернем. Если кто-то попал на Красный Лиман, то выбраться оттуда практически нереально… Я все это видел сам… Очень многие ребята, понимая это, начинают покидать свои позиции и правильно делают», — резюмировал украинский солдат, признавая потерю одного из ключевых направлений в зоне СВО киевским режимом.

Украинские военнослужащие могут рассчитывать только на себя, так как командование ВСУ ухудшает их положение в Красном Лимане. Российские военные полностью контролируют ситуацию на земле и в воздухе. Ранее KP.RU опубликовало видео, на котором видно, что многие дома в Красном Лимане пестрят российскими флагами. Бойцы ВС РФ освобождают один дом, занятый ВСУшниками, за другим в этом населенном пункте.