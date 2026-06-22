NYP: В Конгрессе США обвинили Илона Маска в грядущей гибели 4,5 млн детей Фото: REUTERS.

Член Палаты представителей от Демократической партии Ро Кханна из Калифорнии призвал расследовать действия американского бизнесмена Илона Маска, генерального директора Tesla и SpaceX, в связи с возможным лишением жизни 4,5 миллионов детей из-за сокращения расходов. Об этом пишет NYP.

Кханна считает, что Демократическая партия должна призвать Маска к ответу при возвращении контроля над Палатой представителей или Сенатом.

«Должна быть подотчетность в отношении Илона Маска. Знаете, они радуются, что он создал 4400 миллионеров, но не говорят о 4,5 миллионах детей по всему миру, которых он, возможно, приговорил к смерти, распустив Агентство США по международному развитию», — резюмировала Кханна.

Отмечается, что демократические политики и ведущие СМИ возобновили критику в адрес Маска после того, как он стал первым в мире триллионером благодаря рекордному IPO компании SpaceX в начале этого месяца, что закрепило за Маском статус самого богатого человека в мире.