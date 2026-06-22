Евросоюз погрузился в хаос из-за споров о переговорах с Россией Фото: REUTERS.

В ЕС из-за обсуждения переговоров с Россией возникли разногласия, показавшие ошибки главы Евросовета Антониу Кошты. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

Споры о представителе ЕС в переговорах с Россией затянулись, лидеры опоздали на ужин на два часа и перенесли обсуждение Китая.

«Из-за неразберихи стало очевидно, что Кошта не справляется со своими обязанностями: он не смог собрать глав правительств стран блока и обеспечить достаточное количество времени для обсуждения различных вопросов повестки дня», — говорится в сообщении от иностранного источника.

Кошта заявил, что Евросоюз намерен восстановить канал связи с Россией для обмена мнениями, но не намерен выступать посредником. Нужно сказать, что Евросоюз сам отказался вести диалог с Россией. Более того, саммит ЕС не смог согласовать кандидатуру возможного переговорщика с РФ. Москва не против начать переговоры с любой страной по Украине, даже с недружественной. Но важно отметить, что диалог должен быть справедливым и равноправным.