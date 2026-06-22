Тело десятилетиями служило ориентиром для экстремалов на Эвересте: тайна погибшего 30 лет назад альпиниста может быть, наконец, раскрыта

В Индии решили установить личность погибшего на Эвересте 30 лет назад альпиниста. Фото: Sergey Malkov / Global Look Press

Индийские власти инициировали масштабную и опасную миссию в «зоне смерти» Эвереста. В ходе экспедиции хотят спустить на равнину тело альпиниста по прозвищу «Зеленые ботинки», погибшего во время страшной метели в 1996 году на высоте около 8500 метров.

Долгое время считалось, что останки принадлежат индийскому восходителю Цевангу Палджору. Однако, согласно официальной тендерной документации, власти Индии называют погибшим его напарника по той же экспедиции — Дордже Морупа. Оба они пропали в один день.

Спуск обледеневшего тела, вес которого из-за экипировки может достигать 200 кг, поручат команде из шести опытных шерпов. Операция оценивается в 150 тысяч долларов и должна завершиться к октябрю этого.

Эксперты отмечают крайнюю опасность миссии. На такой высоте извлечение останков сопряжено с колоссальным риском для жизни спасателей, а транспортировка по обледенелым скалам потребует невероятных усилий. Как отмечается, для многих альпинистов «Зеленые ботинки» десятилетиями служили зловещим ориентиром на пути к вершине.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, как в Швейцарских Альпах нашли останки альпиниста через 31 год после его исчезновения. Эксперты отмечают, что таяние ледников в горах Швейцарии откроет еще не одну тайну гибели альпинистов.